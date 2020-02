Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cumpriu hoje a promessa de passar o Carnaval com os Caretos de Podence, a aldeia transmontana que tem o nome inscrito no Património da Humanidade.

Marcelo agradeceu aos coloridos mascarados do Entrudo Chocalheiro e a Podence, uma aldeia que, enfatizou, "vale muito mais do que [os seus] 200 habitantes, também ela vale uma história, uma tradição, uma cultura, é o retrato do que [Portugal tem] de melhor".

O Presidente desafiou a multidão, que invadiu hoje a localidade do concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, a refletir sobre "como é que uma aldeia que parece perdida e tão longe do mar, tão longe de muitos que estão a exercer o poder, tão longe da capital do país, tão longe da atividade económica e social, como é que essa aldeia conseguiu levar Portugal a todo o mundo".