O Sporting, com dois golos na primeira parte, recebeu e venceu hoje o Boavista por 2-0, resultado que lhe permite subir provisoriamente ao terceiro lugar da I Liga de futebol, na 22.ª jornada.

O esloveno Spirar, aos 13 minutos, estreou-se a marcar na Liga, já depois de o ter feito a meio da semana na Liga Europa, e o equatoriano Gonzalo Plata, aos 42, foram os autores dos golos 'leoninos' ainda na etapa inicial.

Com esta vitória, o Sporting volta ao terceiro lugar, provisoriamente, com 39 pontos, mais dois do que o quarto, o Sporting de Braga, que ainda hoje recebe o Vitória de Setúbal, enquanto o Boavista é nono com 28.