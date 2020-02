Covid-19

As autoridades austríacas suspenderam hoje todo o tráfego ferroviário com Itália após terem conhecimento que duas pessoas com sintomas semelhantes aos de infeção com o novo coronavírus viajaram num comboio procedente de Veneza, referiu a rádio pública ORF.

O comboio, que percorre a linha Eurocity 86 e tinha como destino Munique, foi parado antes de chegar à Áustria e permanece na estação fronteiriça do lado italiano.

De seguida, a Áustria suspendeu todo o tráfego ferroviário com esta fronteira, decisão que afetou três outras composições na noite de hoje.