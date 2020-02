Covid-19

As autoridades austríacas anunciaram que já foi retomado o tráfego ferroviário numa importante ligação com Itália, depois de a ligação ter sido hoje suspensa devido a suspeitas de que duas pessoas num comboio poderiam estar infetadas com Covid-19.

"Foi levantado o alerta, os testes de diagnóstico efetuados nos dois casos suspeitos revelaram-se negativos", indicou em comunicado o ministério austríaco do Interior.

"O encerramento administrativo em Brennero foi levantado", indicou na sua conta Twitter a companhia austríaca de caminhos de ferro ÖBS; precisando que a circulação de comboios se vai efetuar na segunda-feira de acordo com os horários previstos.