Covid-19

A província de Guangdong, que faz fronteira com Macau, reduziu hoje o nível de alerta para a propagação do coronavírus Covid-19, após informações recentes apontarem para uma contenção do surto na maior parte da China.

A província baixou o nível de emergência de saúde pública de Grau I, o nível mais alto, para o Grau II.

No total, Guangdong registou 1.345 casos, o segundo número mais alto entre as 27 províncias e regiões autónomas da China continental, mas muito aquém da cifra reportada pela província de Hubei, centro do novo coronavírus, designado Covid-19.