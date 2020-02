Covid-19

O resultado da análise ao cidadão português que está internado no Hospital de São João, no Porto, por suspeitas de infeção por Coronavírus COVID-19 foi negativo, segundo uma nota da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS "informa que o caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), o de um cidadão proveniente de Milão, que foi ontem [domingo] encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, resultou negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", é referido na nota.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tinha dito à Lusa no domingo que o internamento do doente suspeito de infeção com coronavírus era "apenas por precaução", sublinhando que a DGS está "atenta à situação".