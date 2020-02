Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje em forte baixa, devido aos receios da rápida propagação do coronavírus fora da China, em regiões como a Coreia do Sul, Itália e o Médio Oriente.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 3,23% para 415,36 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 2,55%, 3,21% e 3,14%, bem como as de Madrid e Milão, que desciam 2,98% e 4,09%.