Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje em forte baixa, com as 18 ações do PSI20 a caírem, lideradas pelas Mota-Engil e Galp Energia, que recuavam 4,04% para 1,54 euros e 3,95% para 13,73 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 2,49% para 5.253,87 pontos, com os 18 'papéis' a descerem a cotação.

As ações do BCP, dos CTT e da Sonae Capital eram outras das que desciam, mais de 3%, designadamente 3,95% para 0,18 euros, 3,46% para 2,62 euros e 3,08% para 0,75 euros.