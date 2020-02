Covid-19

A bolsa de Milão estava hoje a afundar-se mais de 4% pouco depois da abertura, na sequência do surto do coronavírus no norte de Itália, que até ao momento já provocou 185 infetados e quatro mortos.

Pouco depois da abertura, o principal índice da bolsa de Milão, o Ftse Mib, recuava 4,10%, enquanto o índice geral, All Share, descia 3,56%.

Na sequência do surto do Covid-19 também está a ser significativa a subida dos juros da dívida de Itália, que hoje abriram a 0,992% a 10 anos, contra 0,909% na sexta-feira.