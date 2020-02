Actualidade

Um acidente de trabalho com um empilhador numa empresa do ramo alimentar localizada na Trofa causou hoje um morto e dois feridos ligeiros, indicou fonte do INEM.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou à agência Lusa que a vítima mortal tinha 60 anos e o óbito foi declarado no local.

Dois outros homens, com 65 e 56 anos, ficaram feridos e foram transportados ao Hospital de Famalicão, no distrito de Braga.