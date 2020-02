Covid-19

O Governo de Macau apelou hoje aos residentes para continuarem a utilizar máscara e que, apesar de não se registarem casos de novo coronavírus há 20 dias, o território encontra-se num "momento crucial".

O território encontra-se "num momento crucial" no combate ao surto e as pessoas "devem evitar sair de casa", afirmou o chefe da divisão de operações e comunicações do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Ma Chio Hong, em conferência de imprensa.

Parques públicos, trilhos, serviços públicos, zonas de lazer, espaços de ginástica na rua, parques infantis, entre outros, estão a ser abertos gradualmente, recordaram as autoridades, no dia em que se cumpre o 20.º dia sem novos casos no território.