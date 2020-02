Actualidade

Uma massa de ar quente, seca e acompanhada de poeiras do Saara, no Norte de África, atingirá hoje a costa sul da Madeira, podendo afetar a operacionalidade do aeroporto caso a visibilidade seja inferior a cinco quilómetros.

"Prevê-se hoje um dia quente - às 08:00 a temperatura do ar no Funchal já era de 26,6 graus -, seco, e a humidade relativa do ar até ao Lugar-de-Baixo [Ponta de Sol] era da ordem dos 10% a 15%. Está prevista uma invasão de poeiras que, em princípio, vão reduzir a visibilidade", disse à agência Lusa o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal, Vítor Prior.

"É uma massa de ar quente e seca, uma situação de leste, acompanhada de poeiras", precisou.