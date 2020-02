Covid-19

As companhias aéreas Ryanair e easyJet estão a cair mais de 10% em bolsa perante a expansão do coronavírus para regiões como a Coreia do Sul, Itália ou Médio Oriente e o efeito económico que pode vir a ter.

Às 10:15 em Lisboa, os títulos da easyJet perdiam 12,69% e cotavam-se a 15,69 euros, enquanto as ações da Ryanair desvalorizavam-se 10,23% para 13,76 euros.

A Air France também recuava 9,01%, bem como o IAG (International Airlines Group) e a Lufthansa, que desciam respetivamente, 7,60% e 6,82%.