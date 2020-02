Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje a meio da manhã a intensificar as perdas, com o PSI20 a cair mais de 3,2%, alinhada com as congéneres europeias, devido aos receios da rápida propagação do coronavírus fora da China.

Cerca das 11:45 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 3,27% para 5.211,68 pontos, com os 18 'papéis' a descerem, liderados pela Mota-Engil e Galp Energia, que recuavam 6,28% para 1,51 euros e 4,83% para 13,60 euros.

As ações dos CTT e da NOS também estavam a desvalorizar-se mais de 4%, designadamente 4,57% para 2,59 euros e 4,35% para 3,96 euros.