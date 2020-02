Eutanásia

O deputado e ex-líder da JSD Pedro Rodrigues reiterou que vai apresentar à direção da bancada um projeto de resolução a defender a realização de um referendo, numa carta enviada no domingo aos deputados sociais-democratas.

"Estou consciente que a direção do meu partido, tal como a direção do grupo parlamentar, consideram esta minha posição inoportuna, mas não posso deixar de estar ao lado da maioria do meu partido, (expressa no 38.º Congresso Nacional do PSD), do meu eleitorado e, sobretudo, da minha consciência", escreve Pedro Rodrigues, na carta a que a Lusa teve hoje acesso e que foi noticiada no espaço de comentário semanal na SIC do ex-líder do PSD Marques Mendes, domingo à noite, e revelada pela Rádio Renascença.

Intitulada "3 Razões pelas quais o PPD/PSD não pode deixar de discutir o Referendo à Eutanásia", o deputado do PSD recorda que o Congresso do PSD aprovou, no início de fevereiro, por larga maioria, uma moção temática que defendia o referendo sobre esta matéria.