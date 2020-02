Actualidade

Dezoito associações e movimentos cívicos das regiões no Norte e Centro afetadas pela eventual prospeção e exploração de lítio entregaram uma Carta Aberta ao Governo com o pedido "urgente para estabelecer transparência e participação pública" no processo.

Segundo uma nota do Movimento ContraMineração Beira Serra (que abrange os concelhos de Seia, Gouveia, Mangualde, Oliveira do Hospital, Fornos de Algodres, Celorico da Beira e Nelas), os subscritores do documento exigem do Governo "transparência" e "uma visão de longo prazo para zonas rurais".

A Carta Aberta realça o "pedido urgente de estabelecer transparência e participação pública" e exige "a publicação da existente proposta do Decreto-Lei".