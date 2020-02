Covid-19

O preço do barril de petróleo está a negociar em queda devido aos riscos de propagação da epidemia de pneumonia viral fora da China que deve afetar a procura mundial, num mercado já excedentário.

Cerca das 11:55 (hora de Lisboa) o barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril negociava a 56,05 dólares no mercado de Londres, uma descida de 4,19% em relação ao preço de encerramento na sexta-feira.

Em Nova Iorque, o barril norte-americano de WTI para entrega no mesmo mês perdia 3,97% para 51,26 dólares.