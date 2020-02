Actualidade

A Jihad Islâmica lançou hoje da Faixa de Gaza uma nova salva de mísseis contra o sul de Israel e alguns passaram o sistema de defesa antiaéreo, tendo um deles caído no quintal de um jardim de infância.

Não há informações sobre vítimas, mas o segundo dia de violência ameaça levar a uma nova ronda de hostilidades.

A uma semana das eleições legislativas israelitas, o primeiro-ministro em funções, Benjamin Netanyahu, ameaçou os governantes do Hamas, movimento radical palestiniano, na Faixa de Gaza com uma "guerra" se os disparos a partir do enclave continuarem.