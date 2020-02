Actualidade

A afluência turística registada no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora) aumentou 11,8% no ano passado, face a 2018, com mais de 110 mil visitantes e turistas contabilizados pela câmara, foi hoje revelado.

"O município de Reguengos de Monsaraz registou, no ano passado, 110.071 visitantes e turistas no concelho, mais 11,8% do que em 2018", disse a autarquia, em comunicado.

O número de visitas turísticas foi contabilizado "através dos registos de entradas no Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz, no Museu Mestre Batista, na Casa do Barro - Centro Interpretativo da Olaria de S. Pedro do Corval e na Igreja de Nossa Senhora da Lagoa", que é "o principal monumento" da vila medieval de Monsaraz, explicou a câmara.