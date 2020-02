Actualidade

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) apontou hoje inconformidades na aplicação do contrato coletivo do setor e do acordo de cargas e descargas, pedindo a intervenção da tutela e tendo já em vista formas de luta.

"Do balanço que fazemos, concluímos que hoje estamos a viver um momento diferente em que, na generalidade, se procura aplicar o contrato [coletivo de trabalho vertical - CCTV]. No entanto, estamos a verificar [...] que algumas empresas não estão a cumprir tudo aquilo que está aplicado, nomeadamente, algumas matérias contributivas ou mantendo práticas ilegais", notou o coordenador da Fectrans, que falava aos jornalistas, em Lisboa.

Conforme apontou José Manuel Oliveira, apesar da intervenção e dos avisos do sindicato, que conseguiu mais 327 associados desde a assinatura do acordo, tem-se verificado "uma passividade" Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e das demais entidades fiscalizadoras, no sentido "de obrigar" ao cumprimento do acordo, que se aplica a cerca de cinco mil empresas e 50.000 trabalhadores.