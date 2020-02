Actualidade

A PSP já identificou alguns dos carros que paralisaram no domingo a Segunda Circular, em Lisboa, para homenagear as três pessoas que morreram na sexta-feira naquela via, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano (Cometlis).

Segundo noticiaram alguns órgãos de comunicação social, várias centenas de pessoas concentraram-se na madrugada de domingo na Segunda Circular, provocando três quilómetros de filas, no sentido Aeroporto-Benfica, durante cerca de meia hora.

Esta ação espontânea terá servido para homenagear as três pessoas que morreram naquela via, na sexta-feira, na sequência de um despiste.