Actualidade

A Portugal Film Comission (PFC) estreou-se hoje no novo espaço "Landmark", do festival internacional de cinema de Berlim, onde apresentou uma dezena de motivos para filmar no país.

As razões são quase tantas como as reuniões já agendadas com a Portugal Film Comission só para hoje. Dos dias de sol, aos bons preços e boa comida, passando pela variedade de localizações, são dez os motivos apontados por Manuel Claro, em frente a uma plateia de quase trinta pessoas.

"Portugal é feito de pessoas fortes e resilientes", argumenta o comissário da Portugal Film Comission em inglês. "Quando conhecerem o nosso país vão amar-nos", continua, usando o 'slogan' da campanha "can't skip filming in Portugal".