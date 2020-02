Actualidade

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, vai reunir-se na quinta-feira com o deputado e líder do Chega, André Ventura, na Assembleia da República, adiantaram à agência Lusa fontes dos dois partidos.

A reunião "de cortesia" foi pedida pelo CDS, para "apresentação de cumprimentos da nova liderança", disse fonte oficial dos centristas.

A nova direção do partido, eleita em congresso no final de janeiro, já se reuniu com o PSD e o PS, com o Presidente da República, com o presidente da Assembleia da República, bem como com outras entidades, como o cardeal-patriarca de Lisboa ou a Confederação Empresarial de Portugal.