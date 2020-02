Actualidade

Um estudo internacional, que envolve mais de meia centena de investigadores, apresenta "novas descobertas sobre a história genética das ilhas do Mediterrâneo", anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

Publicada hoje na revista Nature Ecology & Evolution, a investigação mostra que as migrações marítimas do norte de África "começaram muito antes da era das civilizações marítimas do Mediterrâneo oriental" e, além disso, "ocorriam em várias partes do Mediterrâneo", afirma a UC, numa nota enviada à agência Lusa.

"O mar Mediterrâneo tem sido uma rota importante para migrações marítimas, além de palco de frequentes trocas comerciais e invasões durante a pré-história", mas, sublinha a UC, "a história genética das ilhas do Mediterrâneo não está bem documentada, apesar dos recentes desenvolvimentos no estudo de ADN antigo".