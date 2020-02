Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, congratulou-se hoje com a posição da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de aceitar realizar, na terça-feira, o apuramento nacional dos resultados das eleições presidenciais, como exigido pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Para Aristides Gomes, que falou à Lusa, à margem da inauguração do primeiro centro de hemodiálise na Guiné-Bissau, a decisão da CNE "é vista com bons olhos" pelo Governo, por ser a "única via de salvaguardar a paz e a tranquilidade" no país.

"O cumprimento das decisões judiciais é sempre algo que leva à pacificação e à acalmia dos ânimos. A partir do momento em que não se cumprem as decisões judiciais, o clima é, necessariamente, tenso", observou Aristides Gomes.