Os grandes depositantes, credores e devedores de um banco terão de ser identificados num relatório trimestral dos bancos, de forma a prevenir conflitos de interesses, de acordo com um projeto de Aviso do Banco de Portugal.

"As instituições identificam como partes equiparadas a partes relacionadas as entidades cuja relação com a instituição lhes permita, potencialmente, influenciar a sua gestão, no sentido de conseguir um relacionamento fora das condições normais de mercado", pode ler-se no projeto de aviso do Banco de Portugal, atualmente em consulta pública.

As "partes equiparadas a partes relacionadas" são, para o Banco de Portugal, "participantes qualificados da instituição", membros dos órgãos de administração e de fiscalização e colaboradores da instituição ou de outras entidades pertencentes ao mesmo grupo", "grandes depositantes, grandes credores e grandes devedores" do banco ou "entidades participadas pela instituição".