Actualidade

A polícia anunciou hoje que "várias dezenas" de pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas, algumas em estado grave, depois de um automóvel ter sido conduzido contra um desfile de Carnaval em Volkmarsen, no centro da Alemanha.

Segundo o tabloide alemão Bild, há pelo menos 30 feridos.

A polícia do norte do estado de Hesse escreveu no Twitter que o incidente provocou "várias dezenas" de feridos, mas que não está em condições de informar sobre o "número exato de vítimas e a gravidade das lesões".