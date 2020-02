Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda com o índice PSI20 a recuar 3,53% para 5.197,09 pontos, num dia de descidas ainda mais acentuadas nas praças europeias, com Milão a perder 5,43%.

Todas as 18 cotadas do PSI20 ficaram em terreno negativo, com a Mota-Engil a liderar as descidas e a cair 5,84%.

No resto da Europa, Milão caiu 5,43%, Madrid 4,07%, Frankfurt 4,01%, Paris 3,94% e Londres cedeu 3,34%.