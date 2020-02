Actualidade

O movimento cívico "Metro para a Trofa já" convocou para 15 de março uma manifestação que pretende mobilizar milhares de pessoas num percurso entre Castelo da Maia e Muro, exigindo a instalação da linha do Metro, foi hoje anunciado.

O presidente da Junta de Freguesia do Muro, na Trofa, José Fernando Martins, explicou à Lusa a iniciativa que pretende encher de pessoas a Estrada Nacional 14, nos dois sentidos, para reclamar "o direito de receber a linha do metro".

A população local viu a linha do comboio que servia a freguesia ser suprimida com a promessa de instalação da linha do Metro, o que nunca veio a concretizar-se, facto que a fez sentir-se "duplamente penalizada" pela decisão administrativa do Governo de então.