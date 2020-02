Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, redefiniu as competências dos ministérios do Trabalho, da Economia e a Secretaria de Estado do Desporto, informou hoje um comunicado de imprensa da Presidência da República.

No documento, Filipe Nyusi define o Ministério do Trabalho e Segurança Social como um órgão central do aparelho do Estado responsável pela direção, planificação, estudos e controlo da ação governamental no domínio da administração do trabalho e segurança social.

Por outro lado, o Ministério da Economia e Finanças assume a tarefa de "orientar e coordenar a conceção, execução e avaliação das políticas e estratégias públicas de desenvolvimento orientadas para o crescimento e desenvolvimento inclusivo da economia", além de dirigir o processo de planificação e a gestão das finanças públicas.