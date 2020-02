Actualidade

As conselheiras Carla Miranda e Vânia Rodrigues apresentaram hoje a sua demissão do Conselho Municipal de Cultura da Câmara do Porto, apontando o dedo à atuação daquele órgão nos casos do Coliseu e da censura no Teatro Municipal.

Numa carta dirigida hoje ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que tutela o pelouro da Cultura, a que a Lusa teve acesso, Carla Miranda e Vânia Rodrigues salientam que a "vontade" agora concretizada "foi-se insinuando desde as primeiras reuniões, mas acumulou-se de forma mais clara na última reunião do Conselho, a segunda que serviu de debate ao Coliseu".

"Claramente, a nossa visão da estrutura, dos seus objetivos e missão não se adequa à proposta pelo município", lê-se na missiva com data de hoje assinada pelas duas programadoras culturais que, contactadas pela Lusa, remeteram esclarecimentos para o conteúdo da mesma.