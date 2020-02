Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos exige um "esclarecimento público" do Teatro Municipal do Porto por, alegadamente, ter censurado um texto da dramaturga Regina Guimarães e ter "comportamentos abusivos" noutros casos, foi hoje anunciado.

Numa nota divulgada no seu 'site', o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), que organizou um encontro este sábado com alguns profissionais da área, afirma querer "um esclarecimento público do Municipal do Porto".

"Exige-se que haja um esclarecimento público do Teatro Municipal do Porto/Ágora - Cultura e Desporto do Porto, sobre todos os casos, pois neste encontro chegaram-nos mais testemunhos de outras situações reveladoras de comportamentos abusivos", salienta o sindicato.