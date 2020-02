Actualidade

Os deputados do PSD "não estão confortáveis" com a proposta do PS do antigo secretário de Estado e ex-porta-voz do partido Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional, disse hoje à Lusa fonte oficial da direção do partido.

"Existe uma perceção de que a maioria dos deputados do PSD não estão confortáveis com o nome da Vitalino Canas, proposto pelo Partido Socialista", transmitiu a mesma fonte numa declaração enviada à agência Lusa.

Assinalando que "os nomes indicados para o Tribunal Constitucional são eleitos por voto secreto na Assembleia da República", a mesma fonte salientou que "cada um dos deputados vota de forma individual, independentemente de qualquer orientação da respetiva direção da bancada".