Actualidade

A PSP admitiu hoje que teve de recorrer ao uso da força para deter uma mulher suspeita de integrar um grupo que causou distúrbios no domingo na zona do Cais do Sodré, em Lisboa.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) explica que o grupo em que se integrava esta mulher provocou desacatos e distúrbios junto ao estabelecimento de bebidas "Boteco da Dri", na Rua da Cintura do Porto.

"À chegada ao local, os polícias depararam-se com um grupo numeroso de pessoas que ocupava a totalidade da rua e impedia a circulação de viaturas, abanando e trepando para cima daquelas que, ainda assim, tentavam passar", refere a nota.