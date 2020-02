Actualidade

A bolsa de Tóquio abriu hoje em baixa acentuada a primeira sessão da semana, depois do feriado de segunda-feira, no seguimento das descidas fortes de outras praças financeiras, devido à aceleração mundial da epidemia do novo coronavírus.

Nas primeiras transações, o principal índice bolsista nipónico, o Nikkei, perdia 3,6%, mas rapidamente agravou as perdas para 4%, caindo mais de mil pontos, para os 22.335,21.

Da mesma forma, o outro índice de referência, o Topix, recuava 3,81%, para as 1.610,30 unidades.