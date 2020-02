Covid-19

O número de mortos pelo coronavírus Covid-19 na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, ascendeu hoje a 2.663, tendo sido reportados 508 novos casos, elevando o total de pacientes para 77.658.

A Comissão Nacional de Saúde da China reportou, até à meia-noite de hoje (16:00 de segunda-feira em Lisboa), 71 mortos, entre os quais 68 na cidade de Wuhan, situada no centro do país, e epicentro do surto.

Estas cifras correspondem a um aumento de 24% no número de novos casos, face ao dia anterior. O número de mortos, no entanto, caiu 52%, comparativamente a domingo.