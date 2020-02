Actualidade

O filme "Blade Runner", de Ridley Scott, dá hoje início, no grande auditório do teatro municipal Rivoli, à programação da 40.ª edição do Fantasporto, que se prolonga até 08 de março.

Sob o título de "The Best of Fantas", o festival internacional de cinema do Porto vai ainda exibir "Drácula de Bram Stoker", de Francis Ford Coppola, recordando que ambos os trabalhos marcaram presença no evento, em 1983 e 1993, respetivamente.

Na quinta-feira, o Fantasporto celebra os 40 anos de "O Touro Enraivecido", de Martin Scorsese, dando-se a abertura oficial na sexta-feira, numa noite em que é exibido "Adverse", de Brian Metcalf, e "A Night of Horror: Nightmare Radio", de múltiplos realizadores, enquanto no pequeno auditório é apresentado "Our Evil", de Samuel Galli, e "Still/Born", de Brandon Christensen.