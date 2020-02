Covid-19

O Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa por equipas, agendado para março na cidade sul-coreana de Busan, foram adiados hoje para junho devido ao aumento dos casos de coronavírus Covid-19 registados naquele país.

A competição, originalmente marcada para 22 a 29 de março, foi remarcada de 21 a 28 de junho, de acordo com um cronograma ainda provisório, informou a Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF) em comunicado.

As autoridades de saúde da Coreia do Sul, onde já morreram oito pessoas, anunciaram também hoje 60 novos casos de coronavírus, elevando o número total de pessoas infetadas com a doença para 893, o mais alto fora da China continental, onde o Covid-19 apareceu em dezembro.