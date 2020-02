Actualidade

A presidente da Século Investment holding, que detém o jornal da comunidade portuguesa Século de Joanesburgo, disse à Lusa que gostava de investir nos media em Portugal se surgisse "uma oportunidade".

"Gostaria que o grupo crescesse, mas tudo depende de como o mercado reagirá" na África do Sul, afirmou a empresária Paula Ramos dos Santos Caetano, a segunda mulher do antigo dono do Banif, o empresário Horácio Roque (já falecido), numa entrevista à Lusa em Lisboa, em que admitiu estar atenta ao setor em Portugal.

"Gostava" de investir nos média em Portugal, afirmou, e se surgir "uma oportunidade, com certeza", que o faria.