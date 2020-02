Actualidade

A agência de 'rating' Standard & Poor's (S&P) avisa que Angola deverá emitir em 2020 dívida comercial no valor de 7,6 mil milhões de dólares, descendo face aos 8,4 mil milhões emitidos em 2019.

De acordo com um relatório sobre a emissão de dívida nos mercados emergentes, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, Angola deverá ter, no final deste ano, um volume de dívida comercial de 50,9 mil milhões de dólares (46,9 mil milhões de euros), um ligeiro acréscimo face aos 49,5 mil milhões de dólares (45,6 mil milhões de euros) que registava no final do ano passado.

O relatório contabiliza apenas a dívida comercial, seja através da emissão de títulos de dívida, não contabilizando os empréstimos bilaterais, deixando assim de fora, por exemplo, os empréstimos provenientes da China ou o programa de apoio financeira do Fundo Monetário Internacional, no valor de 3,7 mil milhões de dólares, cerca de 3,4 mil milhões de euros.