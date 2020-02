Actualidade

China e Índia concentram a maioria das cidades do mundo mais afetadas por micropartículas que causam mortes prematuras, aponta hoje um relatório realizado pela organização ambientalista Greenpeace e a unidade de investigação da empresa suíça IQAir.

Os dois países somam quase 90% das 200 cidades do mundo onde os níveis de densidade das partículas PM2,5 - as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões - são mais elevados. As restantes cidades estão concentradas sobretudo no Paquistão e Indonésia.

O relatório, que analisou cerca de 5.000 cidades em todo o mundo, apontou que, em 2019, entre as megalópoles de 10 milhões de habitantes ou mais, Nova Deli reportou a maior concentração de partículas PM2,5, seguida por Lahore, no Paquistão, Dhaka, no Bangladesh e Calcutá, também na Índia.