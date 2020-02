Covid-19

Cerca de mil turistas hospedados num hotel em Adeje, no sul de Tenerife, onde esteve hospedado um italiano confirmado como infetado pelo Covid-19, foram isolados por indicação das autoridades sanitárias, de acordo com a imprensa espanhola.

O Governo da comunidade autónoma do arquipélago das Canárias ativou, nas primeiras horas de hoje, o protocolo em vigor em caso de infeção com o Covid-19 e, como medida preventiva, procedeu à colocação em quarentena do parceiro da pessoa infetada, assim como cerca de mil turistas que estavam instalados no mesmo hotel.

Segundo vários órgãos de comunicação social, no estabelecimento hoteleiro estão a ser efetuados controlos de saúde às pessoas que possam ter tido contacto com a pessoa infetada.