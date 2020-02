Covid-19

A mulher de Adriano Maranhão, o português infetado com o coronavírus Covid-19, avançou hoje que o gabinete da Presidência da República garantiu estar a tratar "de um canal de comunicação" para fazer a ponte e acompanhar a situação do marido.

Em declarações à Lusa via telefone, Emanuelle Maranhão explicou ter falado com "alguém do gabinete do Presidente da Republica" que lhe deu a garantia de estar a "tratar de abrir um canal de comunicação que faça a ponte".

"Eu não posso estar até à próxima madrugada para saber o que se passa com o meu marido, tem de haver alguém, ou próximo dele ou que garanta informações de hora a hora, por exemplo, nos momentos mais importantes, do processo médico", disse Emanuelle Maranhão.