Covid-19

O vice-ministro da Saúde do Irão, Iraj Harirtchi, está contaminado com o novo coronavírus Covid-19, noticiou hoje o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano.

"O teste ao senhor Harirtchi, que esteve na linha da frente no combate ao coronavírus deu positivo", anunciou na rede social Twitter Alireza Vahabzadeh, conselheiro de imprensa do Ministério da Saúde.

Iraj Harirtchi, que integra o governo reformista e moderado liderado pelo Presidente Hassan Rohani, envolveu-se segunda-feira numa polémica com um deputado ultraconservador a propósito do número de mortos provocados no país pelo novo coronavírus.