O líder e deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, criticou hoje o PS por propor o antigo secretário de Estado Vitalino Canas para uma das vagas em aberto no Tribunal Constitucional, e anunciou que vai votar contra.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Iniciativa Liberal (IL) anuncia que "irá votar contra o nome de Vitalino Canas para juiz do Tribunal Constitucional", na votação que decorrerá na sexta-feira, na Assembleia da República.

O partido lembra que "Vitalino Canas foi ex-secretário de Estado de Guterres, ex-deputado do Partido Socialista e ex-porta-voz do Governo Sócrates" e considera ser "inaceitável que haja uma politização tão extremada do Tribunal Constitucional".