Covid-19

As autoridades de saúde da Suíça confirmaram hoje o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país, no Cantão de Tesino, próximo da fronteira com a Itália.

O departamento Federal de Saúde Pública informou que o caso foi confirmado pelo laboratório de referência da Genebra.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.