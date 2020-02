Actualidade

Os portugueses Lenine Cunha e Ana Filipe conquistaram hoje três títulos mundiais nos campeonatos de atletismo de pista coberta para atletas com deficiência intelectual, que decorrem em Torun, na Polónia.

Lenine Cunha sagrou-se campeão mundial de triplo salto, com a marca de 12,62 metros, e do pentatlo, com 2.604 pontos, enquanto Ana Filipe venceu o concurso de triplo salto feminino, com 11,83 metros.

Nos 1.500 metros, Cristiano Pereira sagrou-se vice-campeão, com a marca de 4.07,71 minutos, numa prova em que Luís Pimentel foi oitavo, com 4.26,25.