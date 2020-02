Brexit

O negociador-chefe da União Europeia para a futura parceria com o Reino Unido afirmou hoje, já na posse de um mandato dos 27, que está pronto a começar as negociações com Londres, mas advertiu que não as concluirá "a qualquer preço".

Michel Barnier, que falava na conferência de imprensa no final de um Conselho de Assuntos Gerais, no qual os 27 Estados-membros adotaram formalmente o seu mandato para as negociações com Londres, congratulou-se com o apoio unânime à posição negocial "ambiciosa" da UE e disse esperar um bom arranque das negociações, até porque, sublinhou, "há muito pouco tempo pela frente", dado um acordo abrangente ter de ficar 'fechado' até ao final do ano, altura em que termina o chamado período de transição do 'Brexit'.

No entanto, o responsável francês advertiu Londres que o calendário 'apertado' não levará a União Europeia a fechar "um acordo a qualquer preço", lembrando que foi o Reino Unido a recusar o prolongamento do período de transição para o 'Brexit' além de 31 de dezembro próximo, data em que, recordou, os britânicos deixarão o mercado único e a união aduaneira, com ou sem acordo.