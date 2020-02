Actualidade

A gestão da Loja de Cidadão de Freixo de Espada a Cinta, Bragança, atualmente responsabilidade da administração central, passará a ser feita pela autarquia, que poderá adotar "soluções mais próximas das populações", disse a ministra da Modernização do Estado.

"Este é o futuro, é que todas as autarquias, os municípios, venham a ficar com a gestão destas lojas", disse à agência Lusa Alexandra Leitão, que na quarta-feira irá estar presente na cerimónia de assinatura do auto de transferência da gestão da Loja de Cidadão para a Câmara Municipal de Freixo de Espada a Cinta.

Segundo a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, este será o primeiro auto de transferência de Lojas de Cidadão a ser assinado e ocorre no quadro da descentralização.