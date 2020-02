Covid-19

Todos os países vizinhos da Itália "se comprometeram a manter as suas fronteiras abertas", apesar da multiplicação repentina de casos de infetados com coronavírus Covid-19 no país, anunciou hoje o ministro da Saúde de Itália, Roberto Speranza.

O encerramento das fronteiras "seria um erro e [uma medida] desproporcional", explicou no final de uma reunião ministerial em Roma entre a Itália, a França, a Suíça, a Áustria, a Croácia, a Alemanha e a União Europeia.

Os ministros também decidiram "avaliar caso a caso" o possível cancelamento de grandes eventos, referiram em comunicado conjunto.